Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", несмотря на решение совета директоров компании отложить решение по дивидендам до конца года, отмечается в обзоре банка.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" откладывает решение по дивидендам до конца года. Мы рассматриваем новость как негативную для настроений инвесторов с учетом того, что ранее компания придерживалась своей дивидендной политики, выплачивая как минимум 100% скорректированного свободного денежного потока, а также с учетом высокой финансовой устойчивости "ЛУКОЙЛа". Его отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на конец 2021г составляло 0,1, что позволило бы выплатить итоговые дивиденды (дивиденд на акцию за 2П21 ожидался в размере 536 руб., с 12%-ной дивдоходностью)", - пишут аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

На их взгляд, ключевым моментом является тот факт, что "ЛУКОЙЛ" пока не отказывается от выплаты, а откладывает решение вопроса по дивидендам, который, согласно совету директоров, компания вновь рассмотрит до конца года.

"На текущий момент не все инвесторы компании, исходя из их географии, находятся в равных правах для получения дивидендных выплат. В ближайшем будущем остается риск логистических проблем в секторе с учетом потенциального эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС и отказа ряда трейдеров иметь дело с нефтью из РФ начиная со второй половины мая. С фундаментальной точки зрения мы положительно оцениваем акции "ЛУКОЙЛа" и сохраняем наш рейтинг "покупать", - отмечают эксперты.

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