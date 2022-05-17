Промсвязьбанк (ПСБ) умеренно-позитивно оценивает отчетность "Детского мира" за 1К22, отмечается в комментарии банка.

"Детский мир" в I квартале 2022г получил 517 млн руб. чистого убытка по сравнению с прибылью в 1,313 млрд руб. год назад. Выручка выросла на 6,1%, до 37,9 млрд рублей, благодаря росту GMV. Онлайн-продажи увеличились на 19,9% г/г, до 13,1 млрд рублей, доля онлайн-продаж составила 30,7% против 27,6% годом ранее. Скорректированная EBITDA снизилась на 14,8% г/г, до 2,641 млрд рублей.

"Мы в целом умеренно позитивно смотрим на отчетность компании - в ней отражены ожидаемые снижения ввиду санкционных ограничений и переориентации спроса, однако при этом компания показывает хороший темп выхода на новых поставщиков и адаптации к новым рыночным условиям. Среди основных факторов снижения EBITDA и формирования чистого убытка - сокращение трафика на фоне сохранявшихся в январе и феврале ограничений из-за COVID-19, а также общерыночное снижение покупательского спроса в марте. Кроме того, давление на показатели оказала инфляция ключевых операционных затрат, которая опережала темп роста продаж. При этом цифровые продажи "Детского мира" продолжают расти быстрее рынка, а расширение ассортимента товаров собственных марок и переход на прямые контракты с производителями позволяет поддерживать цепочку поставок и организовывать бесперебойную работу магазинов", - пишут аналитики банка.

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