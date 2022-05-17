Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь после роста накануне в связи с дальнейшим ослаблением валютного контроля ЦБ РФ

Москва. 17 мая. Доллар США и евро подрастают на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после укрепления накануне на фоне продолжения ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,11-63,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,49 руб./$1 (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 66,31 руб./EUR1 (+50,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 28,06 коп. к уровню закрытия 16 мая, до 64,76 руб.

Доллар при этом оказался на 5,05 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 48,84 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вниз после роста накануне на фоне постепенного смягчения мер валютного контроля со стороны Банка России. ЦБ РФ существенно увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физлиц, разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Как говорится в сообщении регулятора, опубликованном накануне вечером, резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран в течение календарного месяца смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $50 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Таким образом, этот лимит был повышен в пять раз - ранее он не мог превышать $10 тыс. в месяц.

Вместе с тем, через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте), отмечает ЦБ.

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, тем временем заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник вечером. По его словам, проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

Запрет на поставки российской нефти не поддерживает Венгрия. По словам Борреля, ее возражения связаны с экономическими факторами, а не с политическими. "Венгрия не выразила возражений в политическом плане, ее проблемы - экономические", - сказал он на пресс-конференции.

Боррель пояснил, что Венгрию беспокоят два вопроса: во-первых, в случае отказа от российской нефти стране потребуются новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков. Кроме того, существует более долгоиграющая проблема: Будапешту в случае эмбарго придется покупать более дорогую нефть, и такие цены станут ударом по венгерской экономике.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна не планирует блокировать европейские санкции против России, если только они не угрожают ее энергетической безопасности. Кроме того, по его словам, Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти.

Орбан также сказал, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

Цены на нефть слабо снижаются утром во вторник после существенного роста накануне. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК во вторник составляет $114,08 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,78 за баррель, что на 0,37% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли накануне сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной тому - резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон.

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. Признаки прогресса Китая в борьбе с новыми вспышками коронавируса затмевают беспокойство по поводу не оправдавших ожидания статданных из КНР за апрель, которые были опубликованы накануне, пишет MarketWatch.

В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.