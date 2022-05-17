Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 к концу текущей недели - BCS GM

Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 к концу текущей недели, если экспорт РФ продолжит расти, а импорт сократится, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Будущая динамика рубля по-прежнему будет определяться внешней торговлей. Если российский экспорт продолжит расти, а импорт сократится (или останется низким), к концу этой недели рубль может укрепиться до 60 руб./$1. Однако в нашем базовом сценарии мы ожидаем, что импорт начнет немного восстанавливаться после майских праздников. В этом случае рубль может вернуться в прежний коридор 65-69 руб./$1", - отмечает аналитик Наталья Лаврова.

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