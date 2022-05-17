Цена нефти, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне $112-116/барр. - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне $112-116 за баррель Brent, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки нефти продемонстрировали уверенный рост по итогам понедельника: ближайший фьючерс на Brent поднялся к отметке $114/барр. Спрос на нефть усилился в середине дня, ввиду заявлений властей Шанхая о начале постепенного ослабления карантинных ограничений и планах их снятия в первой половине июня. Ожидания восстановления спроса на сырье в Поднебесной нивелировали влияние слабых апрельских экономических данных по КНР, вышедших утром, и позволили ценам на Brent прибавить более 2,4%. Дополнительным поддерживающим котировки фактором стало улучшение настроений на мировых рынках и постепенный откат доллара, позволившее инвесторам начать закладываться и на повышение спроса на нефтепродукты в США по мере приближения автомобильного сезона (июнь)", - отмечают эксперты банка.

Во вторник утром котировки не показывают значимой динамики, что, по мнению аналитиков, выглядит естественным после активного роста накануне. Улучшение ожиданий по спросу на энергоносители и стабильность доллара позволяют экспертам ПСБ более позитивно оценивать ближайшие перспективы рынка нефти: они ждут, что во вторник Brent будет проторговывать диапазон $112-116/барр., удержание которого может отрыть более высокие цели.

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