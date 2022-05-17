Котировки нефти могут подняться до $115,1/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти могут подняться до $115,1 за баррель Brent во вторник, говорится в комментарии Sber CIB.

"Нефть Brent во вторник утром дорожает. Растут цены на нефтепродукты, а также вышла позитивная статистика по коронавирусу из Китая, подразумевающая дальнейшее снятие карантинных ограничений. D течение дня цены на нефть могут достичь $115,1 за баррель", - пишут аналитики инвестбанка.

По их мнению, на российском рынке акций преобладают позитивные настроения: европейские страны не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 2,47%, основные американские индексы преимущественно снизились.

"Рубль во вторник продолжит дорожать и может закрепиться у отметки 62 руб./$1. Спрос физлиц на валюту может резко вырасти после решения Банка России повысить максимальную сумму перевода средств за рубеж для физлиц с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц. В то же время экспортёры будут наращивать продажи валюты перед уплатой НДПИ 25 мая на сумму 600 млрд руб.", - отмечается в комментарии Sber CIB.

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