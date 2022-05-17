Вероятный краткосрочный диапазон для пары доллар/рубль - 63-65 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Смягчение валютных ограничений не приведет к существенным переменам на валютном рынке, вероятным краткосрочным диапазоном для пары доллар/рубль является уровень 63-65 руб./$1, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Эксперт напоминает, что в РФ смягчены валютные ограничения. Экспортеры получили послабления в части продажи валютной выручки. Впятеро увеличен лимит переводов физических лиц-резидентов на зарубежные счета. Коррекция ограничительных мер обусловлена продолжающимся укреплением рубля. Хотя Банк России не проводит валютного таргетирования, косвенно послабления нацелены на борьбу с резким ростом курса отечественной валюты, подчеркивает Ващенко.

"Существенных перемен на валютном рынке не произойдет. Объем трансграничных операций физических лиц через платежные системы в марте составили $633 млн (-30% г/г), 2/3 приходится на страны СНГ (теоретически расчеты могут частично осуществляться в рублях). Средняя сумма перевода в районе $200. Банки не раскрывают объем переводов, судя по агрегированным данным платежного баланса за прошлый год, он составил менее $40 млрд в год. С учетом санкций и ограничений отток средств, вероятно, заметно сократился. Увеличение сумм для физлиц, на наш взгляд, не сможет уравновесить дисбаланс спроса и предложения, и в случае достижения курсом USD/RUB отметки 60 руб./$1 не исключены смягчения норм продажи выручки для экспортеров. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 63-65 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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