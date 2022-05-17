Потенциал существенного снижения доходностей коротких ОФЗ ограничен - Sber CIB

Потенциал существенного снижения доходностей коротких ОФЗ в краткосрочной перспективе ограничен, полагают аналитики Sber CIB.

Эксперты отмечают, что на локальном рынке рублевого долга инвесторы продолжат следить за динамикой инфляции в России. По их мнению, стабилизация инфляционного фона, снижение рисков финансовой стабильности и мягкая риторика ЦБ РФ говорят о том, что снижение ключевой ставки продолжится на ближайших заседаниях.

"Сейчас доходности коротких ОФЗ уже заложили в цену снижение ключевой ставки до ~10,5% к концу года и до ~10% в 2023 году, - указывают аналитики. - Мы считаем, что потенциал существенного снижения доходностей в краткосрочной перспективе ограничен. Долгосрочно рынок ОФЗ привлекателен, поскольку в 2023-2024 годах мы ожидаем замедление инфляции и снижение ключевой ставки ЦБ РФ для поддержания экономики, что совпадает с ожиданиями ЦБ РФ, опубликованными в их макропрогнозе".

Стратеги видят инвестиционный потенциал в корпоративных облигациях с высоким кредитным качеством. Спреды к ОФЗ по таким бумагам находятся на уровнях, близких к историческим максимумам. Это обеспечивает более высокую доходность к погашению и, возможно, дополнительную доходность, если спреды начнут снижаться, отмечается в комментарии.

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