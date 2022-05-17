Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и еврозоны, "ТГК-1":

- Розничные продажи и промышленное производство в США за апрель;

- Предварительные данные по ВВП еврозоны за первый квартал 2022 года;

- Результаты "ТГК-1" за первый квартал 2022 года по МСФО.

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