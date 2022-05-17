Возможно укрепление рубля до 62 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 62 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что укрепление рубля во вторник продолжит носить сдержанный характер - ждем, что курс доллара может инерционно опуститься к отметке 62 руб./$1. Отметим вчерашнее послабление ЦБ к валютному контролю, а именно, расширение лимитов по переводу сумм с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц за рубеж, что может сдержать рубль от заметного укрепления", - указывает эксперт в комментарии.

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