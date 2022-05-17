Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite снизились в понедельник, Dow Jones Industrial Average завершил день в слабом плюсе. В целом на фондовом рынке сохранилась негативная тенденция последнего времени, что было обусловлено, в частности, слабыми данными о состоянии экономик Китая и США. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае упал до минус 11,6 пункта по сравнению с плюс 24,6 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе. Эксперты в среднем предполагали снижение всего до 17 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 16,5 пункта.

Промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% по сравнению с апрелем предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Для сравнения, в марте оно выросло на 5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя в прошлом месяце на 3,5%. Розничные продажи в Китае рухнули на 11,1% в годовом выражении после сокращения на 3,5% в марте. Апрельское падение стало максимальным с марта 2020 года. Аналитики прогнозировали снижение на 6,1%.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона укрепляются в ходе торгов во вторник. Признаки прогресса Китая в борьбе с новыми вспышками коронавируса затмевают беспокойство по поводу не оправдавших ожидания статданных из КНР за апрель. Инвесторы ждут новых заявлений представителей руководства ФРС США, которые могут пролить свет на состояние американской экономики и дальнейшее направление монетарной политики. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,44%. Китайский Shanghai Composite к 8:29 МСК вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК поднялся на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,32%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют яркой динамики утром во вторник после существенного роста накануне. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК во вторник составила $114,24 за баррель, что соответствует цене на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,4%, до $114,24 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $114 за баррель, что всего на 0,18% меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 3,4%, до $114,2 за баррель.

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной тому - резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон.

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 2,248 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,913 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 мая вырос на 0,09% по отношению к пятнице и составил 103,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (14-16 мая) 0,15%, поднявшись до 747,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+1,37%), "Металлоинвест БО-04" (+1,17%) и "Магнит БО-002P-01" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-1,9%), "БКЕ-001Р-03" (-1%) и "РЖД-001P-20R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Охта Групп" завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П02, реализовав 94,37% эмиссии. Размещение трехлетнего выпуска серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей началось 16 ноября 2021 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставка текущего 2-го купона также составляет 12,5% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2020 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 20% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) приняло решение 17 мая досрочно погасить часть выпуска облигаций серии 001Р-04 в количестве 764,683 штук, выкупленные ранее в рамках оферт. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года по ставке 10,5% годовых. Ставка текущего купона - 18,5% годовых. В октябре 2020 года и апреле 2022 года компания выкупила по офертам в общей сложности бумаги на 8,46 млрд рублей.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило два технических дефолта - по выплате купонного дохода за 16-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 5-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", поясняет эмитент. Фактический дефолт по данным купонам наступит 30 мая. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов. "Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".