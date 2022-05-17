Вероятен рост рынка акций РФ во вторник утром - ПСБ

Вероятен рост российского фондового рынка в начале торговой сессии во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Ожидаем, что в начале торгов российский фондовый рынок может продолжить расти ввиду отсутствия негативных новостей. "Лучше рынка" могут оказаться бумаги нефтегазовых компаний, в частности, неплохая техническая картина формируется по бумагам "Газпрома". В то же время индекс Мосбиржи попробует преодолеть уровень 2400 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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