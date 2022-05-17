Индекс Мосбиржи начнет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 2340-2390п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 2340-2390 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2340-2390 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2320, 2300 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2430 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается, отмечает Манжос в комментарии. Во второй половине дня рынок может сильно сдвинуться лишь под влиянием важных внешнеполитических новостей. указывает он.

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