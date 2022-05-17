Риски на нефтяном рынке в целом смещены в сторону роста котировок - BCS Express

Риски на нефтяном рынке в целом смещены в сторону дальнейшего роста котировок марки Brent на фоне приближения высокого автомобильного сезона в США, однако зона $115-116 за баррель может выступить серьезным сопротивлением на торговой сессии во вторник, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

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