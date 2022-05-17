Вероятно укрепление рубля до 61 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно укрепление национальной валюты до 61 руб./$1 в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Российский рубль продолжает укрепляться. Предложение со стороны экспортеров по-прежнему превышает спрос со стороны импортеров на валюту. Тем временем власти разрешили экспортерам не продавать выручку на сумму их платежей по импорту до 1 сентября 2022 года. Импортные и экспортные контракты должны стоять на учете в одном уполномоченном банке. В теории это должно дополнительно снизить предложение валюты, - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. - Банк России продолжает снимать ограничения, но, как мы видим, пока это не дает результатов. В связи с этим мы ожидаем укрепление национальной валюты до 61 руб./$1 в краткосрочной перспективе".

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