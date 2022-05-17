"Лучше рынка" во вторник могут торговаться акции нефтяных компаний РФ - BCS Express

"Лучше рынка" во вторник могут торговаться акции основных российских нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Индекс Мосбиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность формата широкой боковой консолидации. При спокойном внешнем фоне появляются шансы на возврат в район верхней границы боковика около 2460-2500 пунктов. Спуск в область технической поддержки 2170-2240 пунктов пока не на повестке. Наоборот, растут шансы именно на продолжение подъема в "голубых фишках", - пишет аналитик инвестиционной компании. - Конкретно во вторник "лучше рынка" могут быть акции основных нефтяных компаний. Локально можно выделить "Татнефть" и "Роснефть". Факторы в пользу этого: не удалость договориться по эмбарго в ЕС, цены на нефть выросли, а курс рубля может немного просесть".

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