Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с нефтяниками, индекс Мосбиржи превысил 2360п

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ начал неделю с восходящей коррекции на фоне выросшей нефти, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и ожидания новых антироссийских санкций ЕС; лидерами роста выступили бумаги нефтегазовых компаний, поддержку индексу РТС оказало укрепление рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2364,6 пункта (+2,5%), индекс РТС - 1174,06 пункта (+3,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,7%.

Доллар упал до 63,44 рубля (-1,11 рубля).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+4,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,9%), "Газпрома" (+3,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,7% и +2,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,6%), OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +5,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), АФК "Система"" (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа", учитывая нестабильные условия ведения деятельности и ограничения в учетных и банковских системах, принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

В связи с этим акционерам рекомендовало оставить нераспределенной прибыль 2021 года (за исключением прибыли, направленной на выплату промежуточных дивидендов). "Вопрос о рекомендациях по выплате итоговых дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021 года будет рассмотрен советом директоров не позднее конца 2022 года", - говорится в сообщении НК.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" 18 мая утвердит повестку дня годового собрания акционеров и решений, связанных с ним, в том числе рекомендаций о размере, форме и порядке выплаты дивидендов, говорится в сообщении эмитента.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт пока не получил устраивающего его предложения от ЕС в связи с намерением Брюсселя ввести эмбарго на российскую нефть. "Венгрия ожидает, что ЕС предложит решение: инвестиции и компенсация в размере 15-18 млрд евро за рост цен (от эмбарго), которые сделают необходимой полную модернизацию энергетической структуры Венгрии", - приводят слова министра западные СМИ. Он добавил, что другим решением могут быть поставки нефти в Венгрию по трубопроводу, которых не касалось бы планируемое эмбарго на нефть РФ.

В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сомнения в скором решении вопроса о запрете импорта нефти из РФ в ЕС.

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники. По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже предпринимает усилия для заключения сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

В России не считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит архитектуру безопасности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи практически полностью отыграл снижение конца прошлой недели на фоне технических и новостных факторов. Во-первых, на уровне 2280 пунктов наблюдается отчетливый уровень поддержки индексу МосБиржи, что выступило сигналом инвесторам на покупку, что в целом перенеслось и на понедельник. Благоволил росту акций и новостной поток - на этой неделе будут известны решения нефтяных компаний о выплате дивидендов за 2021 год. Цены на нефть при этом остаются на высоких значениях, а стоимость барреля Urals перевалила за $80 впервые с начала мая.

Среди лидеров роста оказались акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,2%) при поддержке спекулятивных факторов, а также бумаги "Магнита", продолжающие подъем на фоне растущих цен на товары. Во вторник рынок акций РФ может сохранить потенциал роста, если опираться на техническую картину. Вполне вероятен выход индекса МосБиржи в диапазон 2400-2450 пунктов, полагает аналитик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций в понедельник сумел развить отскок, наметившийся под занавес минувшей недели. Текущий импульс роста носит преимущественно технический характер. Некоторую поддержку могли оказать сообщения о договоренностях с украинской стороной об эвакуации раненых из промзоны в Мариуполе. В целом же геополитический фон остается сложным: подвижек в переговорах по деэскалации не видно, а западные страны продолжают выступать с новыми санкционными инициативами. Укрепление рубля по-прежнему сдерживает динамику бумаг экспортеров.

Во вторник в фокусе внимания останутся геополитика, сырьевые цены, сигналы регуляторов и ключевая статистика (выйдет предварительная оценка квартального ВВП еврозоны, в США важными будут апрельские данные по розничным продажам). Индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в пределах 2275-2405 пунктов, полагает Бахтин.

Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин полагает, что индексу МосБиржи необходимо превысить 2400 пунктов, чтобы подтвердить серьезный настрой рынка на коррекцию.

Новости о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО вызывали тревогу в начале торгов, однако никаких резких заявлений со стороны российских властей на этот счет не последовало, хотя Песков отметил, что этот шаг не будет способствовать укреплению архитектуры безопасности в Европе.

Поддержку российскому фондовому рынку в понедельник оказали компании нефтегазового сектора, а также ритейлеры и производители удобрений. На настроения инвесторов могли позитивно повлиять опубликованные в выходные новости о том, что Европейский союз намерен предложить своим импортерам газа решение, позволяющее избежать нарушения санкций при покупке "голубого топлива" в России и при этом удовлетворить требования президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что схема не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке (MOEX: GZPR) и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник вырос вопреки отсутствию явных драйверов восходящего движения и продажам за рубежом. Повышение большинства акций происходило без фундаментальных сигналов, очевидно, в рамках спекулятивных покупок.

"ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,5%) отчиталась об увеличении чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале на 41,5% г/г, до 6,266 млрд руб., при росте EBITDA на 31%, а выручки - на 11,9%. "Газпром" (MOEX: GAZP) в понедельник сообщил о снижении добычи газа в первые 4,5 месяца текущего года на 3,7% при сокращении экспорта в дальнее зарубежье на 26,5%. Тем не менее, в компании также заявили о продолжении роста экспорта газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках долгосрочного контракта с CNPC. "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-0,1%) в понедельник представил слабые финансовые результаты за 1-й квартал, согласно которым получил чистый убыток в размере 517 млн руб. из-за курсовых разниц. Выручка компании при этом увеличилась на 6,1% г/г, а EBITDA снизилась на 9,8% г/г.

Нефтяной рынок вернулся к росту, для подтверждения восходящего импульса котировкам Brent необходимо закрепиться выше $114 за баррель. Основным поддерживающим фактором по-прежнему выступают ожидания более ограниченного предложения из России, в то время как спрос в Китае в летний период, по мере снятия локдаунов, также должен восстановиться.

В целом не исключено, что инвесторы надеются на относительно мягкие ограничения в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС, после чего рассчитывают на санкционную паузу, в связи с чем возвращаются к покупкам. На мировых биржах при этом продолжают оценивать состояние мировой экономики, а во вторник помимо прочего ожидаются выступления глав ЕЦБ и ФРС, отмечает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика фондовых площадок за исключением просевшего Китая на статданных (японский Nikkei вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), но "минусуют" Европа (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,2-0,5%, FTSE подрос на 0,6%) и США (индексы теряют 0,1-0,7%).

Промпроизводство в Китае в апреле снизилось на 2,9% (снижение произошло впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19) при прогнозах снижения на 3,5%. Розничные продажи в Китае в апреле рухнули на 11,1% в годовом выражении (максимальное снижение с марта 2020 года) при прогнозах падения на 6,1% после снижения на 3,5% в марте.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник вернулись к росту после локальной коррекции. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $112,69 за баррель (+1% и +3,8% в пятницу), июньская цена WTI - $112,37 за баррель (+1,7% и +4,1% в пятницу).

Министры финансов стран ЕС готовятся в понедельник провести встречу в Брюсселе для обсуждения очередного раунда санкций в отношении РФ. Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия. Германия при этом планирует прекратить импорт нефти из РФ к концу этого года, даже если ЕС не примет скоординированного решения о введении эмбарго, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+18,2%), VEON (MOEX: VEON) (+13,6%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+9%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+8,3%), бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+7,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+6,4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+6,2%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+5,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5% и +5% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,5%).

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" рекомендовал акционерам на годовом собрании 17 июня принять решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 0,025 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. По итогам 2020 года МРСК не начисляла дивиденды, направив чистую прибыль в размере 19,3 млн рублей на развитие. Дивиденды не выплачивались впервые за 10 лет. По итогам 2019 года компания платила по 0,0073 рубля на акцию.

Чистую прибыль за прошлый год в размере 5,17 млрд рублей (рост в 268 раз по сравнению с 2020 годом) предлагается распределить следующим образом: 3 млрд рублей (58%) направить на развитие, 2,18 млрд рублей (42%) - на выплату дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра акционеров на 28 июня.

Совет директоров "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,5%) 23 мая рассмотрит рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО за 2021 год составила 32,7 млрд рублей против убытка в 23 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ составила 19,44 млрд рублей против убытка в 14,56 млрд рублей по итогам 2020 года.

Подешевели бумаги ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-11,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-5,5%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,4%), акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,87 млрд рублей (из них 6,86 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,2 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,27 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).