Рубль закрыл торги понедельника укреплением к доллару и евро на фоне высокой нефти и старта налогового периода мая

Москва. 16 мая. Доллар США и евро отыграли небольшую часть потерь первой половины дня, но все равно закрылись в минусе на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть и начала налоговых платежей месяца.

Курс доллара США составил 63,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,14 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,79 руб./EUR1, подешевев на 1,35 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,26 рубля - до 64,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро на закрытие торгов понедельника на фоне высоких цен на нефть в условиях временной, с марта текущего года, отмены действия бюджетного правила. Поддержку ему также оказывают начало налогового периода мая, снижение инфляции и продолжающаяся стабилизация ситуации в российской финансовой системе, что, в свою очередь, позволяет Банку России постепенно смягчать введенные ранее меры валютного контроля.

Согласно бюджетному правилу, Минфин России осуществляет покупку валюты на внутреннем рынке, если цена нефти превышает установленный ориентир, и продает валюту, если цена нефти снижается за пределы указанного значения.

По данным Минфина, средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $73,24 за баррель, или $534,6 за тонну. При этом в бюджете РФ на текущий год заложен ориентир цены нефти в $44,2 за баррель.

Чуть ранее ведомство сообщало, что объем нефтегазовых доходов в апреле текущего года стал рекордным за последние несколько лет, достигнув 1,798 трлн рублей. Это почти на 50% больше, чем в марте 2022 года, когда нефтегазовые доходы составили 1,2 трлн рублей. По сравнению с апрелем прошлого года показатель вырос более чем в два раза. Тогда показатель составлял 889,8 млрд рублей.

Дополнительные нефтегазовые доходы за март-апрель 2022 года достигли 1,62 трлн рублей.

Между тем, как сообщил в понедельник Банк России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2022 года составило $95,8 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($27,5 млрд). Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг на фоне снижения импорта.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые четыре месяца 2022 года увеличилось в 3 раза, до $106,5 млрд по сравнению с $35,2 млрд за аналогичный период 2021 года.

Согласно ранее опубликованной оценке ЦБ РФ, в январе-марте 2022 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $58,2 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $66,3 млрд. Оба показателя выросли в 2,6 раза относительно аналогичного периода 2021 года ($22,5 млрд и $25,8 млрд соответственно).

Объем российского экспорта товарами и услугами в первом квартале 2022 года составил $156,7 млрд, что в 1,5 раза больше объема экспорта в первом квартале 2021 года ($104,8 млрд). Объем импорта в первом квартале 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 14% - до $90,4 млрд с $79,0 млрд.

С учетом ранее опубликованных данных в апреле 2022 года профицит текущего счета мог составить $37,6 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $40,2 млрд.

Согласно обновленному в апреле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год при среднегодовой цене нефти $75 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $145 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $184 млрд.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль продолжает ставить рекорды на биржевых торгах: курс пары "доллар-рубль" в понедельник вновь опускался ниже 63 руб./$1. "При сохранении прежней экспортно ориентированной модели экономики текущий курс рубля требует коррекции, но в условиях ограниченности спроса со стороны импортеров и инвесторов тенденция укрепления российской валюты может продолжиться и дальше. Налаживание новых логистических цепочек для возобновления поставок импорта может занять еще несколько месяцев. ЦБ продолжает постепенно смягчать ограничения на продажу валютной выручки экспортерами. В частности, теперь можно не продавать валюту на объем запланированных встречных импортных контрактов. Но об ослаблении контроля движения по финансовому счету в текущих условиях говорить рано", - говорит Алексеев.

"В понедельник, 16 мая, российский рубль возобновил укрепление. Стабильность рубля все так же обеспечивается соблюдением жестких рамок валютного контроля со стороны ЦБ. Профицит торгового баланса способствует укреплению российской валюты: спрос на доллары и евро со стороны импортеров сокращается, в то время как экспортеры продолжают бесперебойно поставлять на рынок новые валютные объемы. Внешний фон в моменте не оказывает на поведение рубля существенного влияния", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Инфляция в РФ в апреле 2022 года замедлилась до 1,56% с 7,61% в марте после 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в пятницу Росстат. Рост цен в апреле совпал с ожиданиями аналитиков - подготовленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель равнялся 1,6%.

За январь-апрель 2022 года цены в РФ выросли на 11,67%.

В годовом выражении инфляция в апреле 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 17,83% (максимум с января 2002 года) с 16,69% в марте, с 9,15% в феврале, 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

Как сообщалось, недельная инфляция в начале мая замедлилась до 0,12%, что оказалось ниже, чем в начале мая 2021 года, поэтому годовая инфляция в начале мая перестала расти и даже незначительно снизилась.

ЦБ прогнозирует инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижения до 5-7% в 2023 году и возврата к 4% в 2024 году. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая по инфляции в 2022 году, равняется 19,3% (снизился с 22,7% по опросу в начале апреля), в 2023 году - 8,6%.

Нефтяные котировки перешли от снижения к росту в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы предложения топлива на мировом рынке и следят за ситуацией со спросом.

К 19:03 МСК июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,21%, до $112,9 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту выросли на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,99%, до $112,69 за баррель.

С точки зрения предложения главным опасением рынка является возможное введение Европейским союзом эмбарго на закупки российской нефти. По оценкам экспертов, поставки нефти из России могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки, и есть сомнения в том, что другие производители смогут компенсировать такой объем за счет свободных мощностей.

Между тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал сомнение, что главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник сдвинут с мертвой точки процесс принятия решения в отношении эмбарго на российскую нефть, поскольку ряд государств-членов ЕС не поддерживает эту меру. "Мы сделаем все возможное, чтобы разморозить процесс. Я не могу гарантировать, что это произойдет, поскольку позиции некоторых стран довольно твердые", - заявил Боррель в преддверии встречи глав МИД ЕС.

По его словам, сейчас в ЕС складывается "объективная ситуация, в которой некоторые страны-члены сталкиваются со значительным количеством проблем ввиду их большей зависимости" от российской нефти.

"На 8-часовом графике Brent видно, что котировки нефти уже два месяца торгуются в широком диапазоне $100-115 за баррель. Сейчас цены находятся ближе к верхней границе этой консолидации. Пока не станут известны подробности эмбарго российской нефти странами ЕС, котировки Brent будут продолжать движение в данном диапазоне цен. Видно, что локальные недельные минимумы становятся все выше, а значит, покупатели набирают позиции в расчете на продолжение роста цен. В краткосрочной перспективе при пробое рубежа $115 за баррель можно ждать, что цена продолжит рост в диапазон $115-125 за баррель", - говорит ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 мая на 33,54 копейки, до 63,4445 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,27 копейки, до 65,8166 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в понедельник на 14,96 копейки по отношению к пятнице и составил 63,5083 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 69,57 копейки и составил 63,4105 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 591,303 млн, из которых $1 млрд 69,634 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 521,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 12,9 копейки, до 65,8636 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, снизился на 39,3 копейки, до 65,7157 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR845,515 млн, из которых EUR410,361 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR435,154 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не очень заметно изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 14,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок понизилась на 7 б.п. - до 14,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 6 б.п. - до 14,63% годовых, ставка на срок 3 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 14,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - также до 14,61% годовых.