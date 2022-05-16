Цены евробондов РФ снизились в понедельник на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов

Москва. 16 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились в понедельник на фоне общемирового бегства глобальных инвесторов из рисковых активов; исключение составили лишь некоторые "длинные" бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно подросли в цене благодаря спросу участников рынка на "защитные" финансовые инструменты, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2047 году снизились в цене за день на 33 базисных пункта, до 23,78% от номинала (их доходность выросла на 29 базисных пунктов - до 22,41% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2043 году подорожали на 53 базисных пункта, до 26,87% от номинала (их доходность снизилась на 42 базисных пункта - до 22,49% годовых), с погашением в 2042 году - на 29 базисных пунктов, до 27,18% от номинала (их доходность снизилась на 21 базисный пункт, до 21,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 65 базисных пунктов, до 24,69% от номинала (их доходность выросла на 102 базисных пункта - до 49,71% годовых), с погашением в 2027 году - на 120 базисных пунктов, до 25,83% от номинала (их доходность выросла на 135 базисных пунктов, до 38,46% годовых), с погашением в 2029 году - на 12 базисных пунктов, до 16,55% от номинала (их доходность выросла на 21 базисный пункт - до 42,7% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 212 базисных пунктов, подешевев до 33,68% от номинала (его доходность выросла на 750 базисных пунктов - до 111,7% годовых). Еврооблигации с погашением в 2030 году снизились в цене за день на 210 базисных пунктов, подешевев до 33,42% от номинала (их доходность выросла на 920 базисных пунктов - до 102,7% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 мая была подвержена заметному влиянию настроений на глобальных рынках капитала, которые в свою очередь упали на фоне данных об ухудшении экономической ситуации в Китае. Кроме того, аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики США на 2022-2023 годах, отметив спад на финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Оценка подъема американской экономики на текущий год была понижена до 2,4% с 2,6%, на следующий год - до 1,6% с 2,2%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае упал до минус 11,6 пункта по сравнению с плюс 24,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение всего до 17 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 16,5 пункта.

Промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% по сравнению с апрелем предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Для сравнения: в марте оно выросло на 5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя в прошлом месяце на 3,5%. Розничные продажи в Китае рухнули на 11,1% в годовом выражении после сокращения на 3,5% в марте. Апрельское падение стало максимальным с марта 2020 года. Аналитики прогнозировали снижение на 6,1%.