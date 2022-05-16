"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Газпрома" и убрав бумаги "Роснефти", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "МТС", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит", "Сегежа", "ММК", "Интер РАО", "Газпром", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть".

"Мы возвращаем акции "Газпрома" в ТОП-10 акций России после того, как получили подтверждение успешного перехода на новый принцип оплаты поставок газа с европейскими контрагентами. Отказ Польши и Болгарии от новой схемы оплаты повлечёт сокращение экспорта "Газпрома" менее чем на 8% в 2022 г. Это с высокой долей вероятности будет перекрыто более высокими ценами на газ". - отмечается в комментарии.

Одновременно аналитики инвестиционной платформы исключили акции "Роснефти" и сократили экспозицию на акции нефтяных компаний на фоне продолжающихся дискуссий в отношении эмбарго на поставки российской нефти в ЕС, а также негативного влияния неформальных ограничений на производственные результаты нефтяных компаний. По оценкам МЭА, снижение добычи нефти в РФ в апреле составило около 9%.

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