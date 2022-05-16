Валютный курс может перейти в диапазон 85-90 руб./$1 к концу года - "Ингосстрах-Инвестиции"

Валютный курс может перейти в диапазон 85-90 руб./$1 к концу года в случае открытия финансового счета РФ и восстановления импорта, полагает главный макроэкономист "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Рубль продолжает укрепляться, и поддержку ему по-прежнему оказывают закрытый финансовый счет и упавший импорт, - пишет эксперт. - Национальная валюта России уже выросла до максимумов февраля 2020г, что не отражает экономического коллапса в экономике. В текущих условиях снятие части валютных ограничений выглядит весьма вероятным. Подспорьем для такого шага может стать локальное замедление темпов недельной инфляции, что позволяет ослабить регулирование".

Счет текущих операций за 2021г сложился с профицитом в 6,8% к ВВП - на уровне 2018г, что предвещало укрепление рубля, как это было в 2019г даже при умеренном снижении цены на нефть, отмечает Прокудин. В условиях закрытого финансового счета влияние торгового баланса только усиливается, что, по мнению аналитика, и приводит к значительному укреплению национальной валюты.

"Тем не менее намечаются первые предпосылки изменения тренда укрепления рубля: с 7 мая Минпромторг разрешил параллельный импорт ряда товаров, среди которых можно отметить автомобили, фармацевтику, бытовую технику и некоторые другие, - указывает стратег "Ингосстрах-Инвестиции". - Налаживание подобных цепочек поставок сможет частично нивелировать значительный перевес экспорта над импортом и в условиях закрытого финансового счета - оказать существенное влияние на курс национальной валюты. Однако из-за закрытого финсчета даже при восстановленном импорте равновесный курс доллара пока оказывается в районе 50 руб./$1. И в случае открытия финсчета и восстановления импорта к концу года курс сместится в район 85-90 руб./$1. В таком случае средний по году биржевой курс составит порядка 80 руб./$1".

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