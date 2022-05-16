Возможен рост на рынке акций РФ на торгах во вторник - ПСБ

Возможен рост на российском рынке акций на торгах во вторник, исходя из технической картины, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Индекс Мосбиржи, по его мнению, может выйти в диапазон 2400-2450 пунктов.

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