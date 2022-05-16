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16 мая 2022 года 17:44
BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Магнит", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "РусАл" и "РусАгро". "Акции "Магнита" выглядят интересно в среднесрочной перспективе как ставка на защитный сектор. Компания работает на внутреннем рынке и слабо зависит от импортных поставок. По итогам I квартала "Магнит" показал одни из лучших результатов в ритейле. LFL-продажи выросли, в то время как у большинства конкурентов показатель ухудшился. Эмитент показывает опережающие сектор темпы роста выручки, в том числе благодаря покупке "Дикси". Интеграция сети в бизнес "Магнита" позволит экономить на издержках за счет масштабов и качественно улучшить финансовые результаты в ближайшие пару лет, - пишут аналитики. - Компания решила не выплачивать дивиденды за 2021 год, однако финансовое состояние позволяет распределить их позже. При стабильной ситуации на российском рынке на горизонте ближайших месяцев цена бумаги может достичь 5400-5600 рублей". Благодаря сильной конъюнктуре на рынке газа интересно выглядят и акции "Газпрома", считают в BCS Express. "Цены в Европе удерживаются выше $1000 за тыс. куб. м. Несмотря на все стремления региона отказаться от импорта энергоносителей из России, в ближайшей перспективе поставки должны продолжиться из-за высокой рыночной доли РФ", - отмечают эксперты. Второй фактор привлекательности акций "Газпрома" - возможность выплаты крупных дивидендов по итогам 2021 года. В рамках дивидендной политики, исходя из распределения 50% от чистой прибыли, дивиденды могут составить около 52,5 руб. на акцию. Дивидендная доходность в таком случае - около 22%. При улучшении сентимента на российском рынке на горизонте нескольких месяцев возможен подъем котировок акций к 270-290 рублям, считают в инвесткомпании. "Акции "ЛУКОЙЛа сейчас являются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. В последние недели цена бумаги сильно падала, опережая сектор, без объективных на то причин. Из-за этого потенциал восстановления в них сейчас выше, чем у конкурентов по отрасли", - отмечают эксперты BCS Express. "Учитывая дешевизну бумаги и высокие цены на нефть отказ от выплаты дивидендов отчасти уже учтен в котировках. Кроме того, ранее эмитент использовал программу обратного выкупа акций. "Байбэк" в последнее время не проводится, но если его возобновят, то бумаги могут получить стимул для роста быстрее рынка", - пишут аналитики. "Из-за высоких цен на энергоносители в Европе часть производителей алюминия вынуждена сокращать производство. В 2022 году на рынке ожидается дефицит металла, от которого может выиграть "РусАл". Цены на алюминий к концу I квартала скорректировались, но остаются высокими. Компания пострадала от санкций за счет снижения поставок глинозема с Николаевского завода и от СП в Австралии, однако эффект на рентабельность ожидается сдержанным. Выпадающие объемы получится заместить покупками на мировом рынке, - указывают в BCS Express. - Также стоит отметить, что "РусАл" владеет долей в "Норникеле", который намерен выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Это означает, что компания получит приток ликвидности, который можно использовать для дальнейшего снижения долга. В среднесрочной перспективе цена бумаги может подняться к 70-72,5 руб. за акцию". Также эксперты обращают внимание, что на фоне роста цен на продовольственную продукцию интересны бумаги "РусАгро". "Компания является одним из крупнейших в России производителей сахара, масложировой, мясной и с/х продукции и выигрывает от роста цен как внутри страны, так и на мировом рынке. Кроме того, несмотря на кризисные моменты, спрос на продукцию эмитента остается стабильным, - отмечают аналитики. - Позитивный момент для группы - участие в программе льготного кредитования отрасли. Благодаря этому даже при росте процентных ставок в РФ негативный эффект на прибыль не такой существенный. При спокойном сентименте бумаги "РусАгро" на горизонте нескольких месяцев могут подняться к 1050-1100 рублям". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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