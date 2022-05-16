Рубль обладает потенциалом укрепления до уровня чуть ниже 61 руб./$1 - BCS Express

Рубль обладает потенциалом укрепления до уровня чуть ниже 61 руб./$1, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Волна укрепления рубля с технической точки зрения по-прежнему актуальна. На текущий момент это самое масштабное в истории национальной валюты восстановление после девальвационного скачка. Потери инвалют за два месяца составляют от 49% и выше. Тем не менее ранее обозначенная зона торможения падения курса пары USD/RUB чуть ниже 61 руб./$1 (минимум января 2020 года) может стать неплохой опорой для отскока. Вариант с ее достижением по-прежнему актуален", - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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