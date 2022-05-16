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16 мая 2022 года 15:56

Рубль днем несколько ускорил рост к доллару и евро на фоне высоких цен на нефть и старта налогового периода мая

Москва. 16 мая. Доллар США и евро немного усилили темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть и старта налогового периода мая.

Курс доллара США составил 63,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,42 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,47 руб./EUR1, подешевев на 1,69 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,54 рубля - до 64,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне старта налогового периода мая и высоких цен на нефть в условиях временной отмены действия бюджетного правила. Согласно этому правилу, Минфин России осуществляет покупку валюты на внутреннем рынке, если цена сырья превышает установленный ориентир на цену нефти, и продает валюту, если цена нефти снижается за пределы указанного значения.

По данным Минфина, средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $73,24 за баррель, или $534,6 за тонну. При этом в бюджете РФ на текущий год заложен ориентир на цену нефти в $44,2 за баррель.

В пользу рубля выступают также снижение инфляции и продолжающаяся стабилизация ситуации в российской финансовой системе, что, в свою очередь, позволяет Банку России постепенно смягчать введенные ранее меры валютного контроля.

Инфляция в РФ в апреле 2022 года замедлилась до 1,56% с 7,61% в марте после 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в пятницу Росстат. Рост цен в апреле совпал с ожиданиями аналитиков - подготовленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель равнялся 1,6%.

За январь-апрель 2022 года цены в РФ выросли на 11,67%.

В годовом выражении инфляция в апреле 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 17,83% (максимум с января 2002 года) с 16,69% в марте, с 9,15% в феврале, 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

Как сообщалось, недельная инфляция в начале мая замедлилась до 0,12%, что оказалось ниже, чем в начале мая 2021 года, поэтому годовая инфляция в начале мая перестала расти и даже незначительно снизилась.

ЦБ прогнозирует инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижения до 5-7% в 2023 году и возврата к 4% в 2024 году. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая по инфляции в 2022 году, равняется 19,3% (снизился с 22,7% по опросу в начале апреля), в 2023 году - 8,6%.

"В пятницу в первой половине дня рубль продолжил дорожать и торговался ниже 63 за доллар. Однако позже, как теперь нередко бывает перед выходными, продажи со стороны экспортеров, судя по всему, уменьшились, поэтому рубль ослаб до 64,5 руб. за доллар. В понедельник утром рубль укрепился до 64 руб. за доллар. Мы полагаем, что экспортеры будут постепенно увеличивать продажи валюты в преддверии налоговых выплат на следующей неделе. Поэтому уже сегодня рубль может снова подорожать и вернуться к 63 руб. за доллар. Важных событий сегодня немного, в центре внимания будет саммит ОДКБ", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Укреплению рубля продолжает способствовать низкий спрос на валюту в связи с импортными ограничениями, в то время как приток валютной выручки остается существенным. (. . .) На прошлой неделе Банк России не анонсировал новых действий по смягчению валютного контроля, о перспективах которых Эльвира Набиуллина высказывалась на апрельском заседании ЦБ. Такие действия регулятора на этой неделе могут способствовать возврату курса пары "доллар-рубль" на уровни выше 65 руб./$1, но пока у рубля остается потенциал обновить очередные локальные максимумы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефть отошла от минимальных значений первой половины дня и лишь немного дешевеет днем в понедельник. Негативную реакцию нефтяного рынка утром вызвали сигналы резкого спада экономической активности в Китае из-за карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

Промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, а сокращение розничных продаж стало максимальным с этого же времени, свидетельствует свежая официальная статистика. Китай - крупнейший мировой импортер нефти, слабые статданные по экономике говорят о вероятном снижении потребления энергоресурсов в стране.

К 15:01 МСК июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,88%, до $110,57 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту снижались на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,75%, до $109,66 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 0,7%.

Министры финансов стран Евросоюза должны в понедельник обсудить в Брюсселе очередной раунд антироссийских санкций. Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.

Германия при этом планирует прекратить импорт нефти из России к концу этого года, даже если ЕС не примет скоординированного решения о введении эмбарго, узнал Bloomberg.

"На 8-часовом графике Brent видно, что котировки нефти уже два месяца торгуются в широком диапазоне $100-115 за баррель. Сейчас цены находятся ближе к верхней границе этой консолидации. Пока не станут известны подробности эмбарго российской нефти странами ЕС, котировки Brent будут продолжать движение в данном диапазоне цен. Видно, что локальные недельные минимумы становятся все выше, а значит, покупатели набирают позиции в расчете на продолжение роста цен. В краткосрочной перспективе при пробое рубежа $115 за баррель можно ждать, что цена продолжит рост в диапазон $115-125 за баррель", - говорит ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не очень заметно изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 14,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок понизилась на 7 б.п. - до 14,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 6 б.п. - до 14,63% годовых, ставка на срок 3 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 14,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - также до 14,61% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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