"Финам" рекомендует к покупке ОФЗ-ПК серии 24021

Аналитики "Финама" рекомендуют к покупке одну из самых ликвидных ОФЗ с переменным купоном - выпуск серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Флоатеры наряду с защитой от процентного риска сейчас вполне конкурентоспособны и с точки зрения генерации дохода, говорится в комментарии инвестиционной компании.

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