Вероятно снижение цены акций Rivian в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно снижение котировок акций Rivian в ближайшее время, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Компания Ford Motor объявила о продаже 7 млн акций Rivian по цене $26,88 за штуку, что примерно соответствует цене закрытия в пятницу ($26,7). Данный шаг последовал за продажей автоконцерном 8 млн акций Rivian примерно по той же цене, о чем стало известно в прошлый понедельник. Мы считаем снижение доли крупного акционера негативным фактором для котировок бумаг Rivian и не исключаем вероятности дальнейшего сокращения участия Ford в капитале компании. В этой связи мы в ближайшее время ожидаем коррекции в цене акций Rivian", - указывают эксперты в обзоре.

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