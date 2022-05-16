ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 13% на заседании в июне - ПСБ

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку только на 100 базисных пунктов, до 13% годовых, по итогам заседания в июне 2022 года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Стабилизация инфляция произошла на несколько месяцев раньше наших ожиданий. Прогноз инфляции на конец текущего года понижен с 21,6% г/г (до 17,6% г/г.) Мы полагаем, что фактический инфляционный тренд развивается вблизи нижней границы рамочного прогноза Банка России по инфляции (18-23% г/г на конец 2022 года). Таким образом, пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, пишет эксперт в комментарии. - Однако статистика фиксирует рекордное отклонение вверх базовой инфляции от общего индекса потребительских цен (сейчас 2,5 п.п., а в 2015 году на пике было 1,5 п.п.), что свидетельствует об устойчивости инфляционных процессов и высоких рисках возобновления роста уровня инфляции. В этих условиях ЦБ РФ может перейти к более осторожному смягчению денежно-кредитной политики - на июньском заседании ждем снижения ключевой ставки только на 100 базисных пунктов - до 13%".

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