Вероятен рост котировок акций Twitter до $54,2 - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций Twitter до уровня $54,2 за штуку, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акции Twitter падали на пятничном премаркете на 20% после заявления Илона Маска, что сделка по покупке социальной сети приостановлена до тех пор, пока он не получит больше информации о количестве фейковых аккаунтов. Однако по итогам дня потери сократились с 20% до 10%, поскольку предприниматель подтвердил готовность приобрести платформу. Новость нам представляется позитивной, в связи с чем мы ожидаем восстановления стоимости акций Twitter с целевым уровнем $54,2 за штуку", - отмечают эксперты банка в комментарии.

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