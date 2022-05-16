"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,475 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 2,62 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Интер РАО" в ближайшее время может выкупить активы финской корпорации Fortum (по сообщениям некоторых СМИ), принявшей решение покинуть российский рынок из-за геополитических рисков. В России Fortum контролирует "Фортум" и "Юнипро" (через 78%-ную долю в Uniper), а также владеет пакетом в 29,45% акций "ТГК-1". На наш взгляд, такая сделка помогла бы раскрыть потенциал, который представляют накопленные "Интер РАО" денежные средства: коэффициент EV/EBITDA компании на 2021 год составляет всего 0,5. Реализация подобного сценария стала бы, несомненно, сильным позитивным фактором для российского энергоконцерна и положительно отразилась бы на котировках акций. Но даже на фоне слухов акции компании могут существенно подрасти в цене", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага пытается пробить сильный уровень сопротивления. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 3,475 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 2,62 руб. риск на портфель составит 0,30%", - указывают аналитики инвесткомпании.

ПАО "Интер РАО" - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности эмитента входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.