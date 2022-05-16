"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JD.com с целью $90

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JD.com Inc. с целью $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 71,95%, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании.

JD.com представит финансовую отчетность за I квартал 2022 года 17 мая. Прибыль на акцию ожидается в размере $0,26. Все предыдущие отчеты компании были лучше прогнозов, соответственно, такие ожидания, на взгляд аналитиков "Финама", есть и сейчас.

"С технической точки зрения в ожидании отчетности и общей позитивной конъюнктуры рынка начался отскок. При покупке на 4% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне $39 риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,82", - указывают эксперты.

JD.com - один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в Китае. Является одним из крупнейших торговцев в китайском интернете по модели b2c по объему транзакций. Компания также занимается розничной торговлей и логистикой.

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