S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3980-4050п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3980-4050 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 на минувшей неделе протестировал поддержку вблизи 3860 пунктов, после чего резко отскочил в зону сопротивления 4000-4060 пунктов. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка располагается на отметке 4150. RSI и MACD поддерживают возможность краткосрочного усиления позиций "быков". При этом среднесрочный тренд остается нисходящим, ближайшей поддержкой для S&P 500 служит уровень 3860 пунктов", - пишет аналитик Илья Зубков.

Также эксперт отмечает, что S&P 500 завершил неделю снижением шестой раз подряд, чего не случалось с 2011г. По его мнению, причина сохранения "медвежьих" настроений в ужесточении денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира.

"Дополнительный фактор давления - сохранение коронавирусных ограничений в Китае, из-за которых корпорации дают более пессимистичные прогнозы и осторожные комментарии, - указывает Зубков. - При этом есть и поводы для позитива: власти КНР рассчитывают купировать текущую волну эпидемии к 20 мая. Предприятия Шанхая, включая торговые центры, универмаги и супермаркеты, постепенно открываются, частично возобновились работа транспорта. Власти города планируют его возвращение к нормальному режиму функционирования середине-концу июня. В то же время в Пекине карантинные меры были ужесточены. Скорее всего, до полного снятия локдауна в КНР давление на мировые цепочки поставок сохранится".

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