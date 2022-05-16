Потенциал роста котировок акций Block составляет 25% - BCS Express

Акции Block Inc. в настоящее время перепроданы, и потенциал роста их котировок составляет 25% в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Негативом для компании стала публикация отчетности в начале мая с результатами ниже ожиданий, - пишет аналитик. - Но стоит отметить, что Block удалось получить положительный свободный денежный поток в размере $965 млн в годовом исчислении. Его маржа составила 5,8%, указывая на то, что компания зарабатывает деньги, однако реинвестирует прибыль в рост".

По мнению Калянова, акции Block выглядят перепродано: капитализация компании сократилась более, чем в два раза за полугодие - со $109,5 млрд на момент публикации отчетности в начале ноября до $48,8 млрд на текущий момент. Соответственно, и мультипликаторы стали более привлекательными: P/E спустился до 56,9, а форвардный EV/Sales - до 2,7, оказавшись ниже, чем у конкурента PayPal в 3,3.

"Платежи остаются крайне востребованы в мире, что говорит о перспективах бизнеса. Также поддержкой для бизнеса платежного оператора является внедрение новых решений, которое предлагает Block: 16 мая 2022г было представлено последнее аппаратное предложение Square Register, полностью интегрированное решение для розничной торговли и ресторанов", - указывает эксперт инвесткомпании.

Block - американская компания по предоставлению финансовых услуг и цифровых платежей, также работает с криптовалютами. Ранее называлась Square.

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