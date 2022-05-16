Годовая инфляция в мае, вероятно, сохранится на уровне 18% - "Фридом Финанс"

Годовая инфляция в мае, вероятно, сохранится на уровне 18%, полагают аналитики "Фридом Финанс".

По данным Росстата, апрельский ИПЦ составил 17,83% г/г по сравнению с 16,7% г/г в марте. Это, про мнению экспертов инвесткомпании, свидетельствует о том, что скачкообразного повышения инфляции в рассматриваемом периоде уже не отмечалось: в помесячном исчислении показатель вырос всего на 1,56% по сравнению с мартовским увеличением на 7,6%.

При этом в годовом выражении потребительская инфляция в России остается очень высокой: продукты питания в апреле подорожали на 22,07%, непродовольственные товары - на 20,2%. При этом темпы роста цен на услуги значительно отстают от средней инфляции по стране (+10,87% г/г), говорится в комментарии.

"Таким образом, в апреле уже стали заметны первые результаты ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. При этом в мае благодаря также действию сезонного фактора годовая инфляция, по нашим прогнозам, может сохраниться на уровне 18%", - делают вывод аналитики "Фридом Финанс".

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