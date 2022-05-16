Торговый диапазон для пары доллар/рубль может понизиться до 50-60 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Торговый диапазон для пары доллар/рубль может понизиться до 50-60 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Российский рубль утро понедельника начал ростом к доллару, евро, юаню, отыгрывая потери второй половины пятницы. Как мы отмечали ранее, в целом сложились условия для того, чтобы Банк России анонсировал послабления ограничений валютного контроля. Мы имеем в виду инициативы ЦБ снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров, отменить требование продажи валютной выручки в валютах дружественных стран. Но пока рынок дожидается смягчения ограничений, пара USD/RUB рискует сменить текущий торговый диапазон на более низкий - 50-60 руб./$1", - пишет Шульгин.

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