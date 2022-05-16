"Финам" подтверждает позитивную оценку акций Disney

"Финам" подтверждает позитивную оценку акций Walt Disney Co., сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

Совокупная квартальная выручка медиахолдинга The Walt Disney по результатам II квартала 2022 фискального года увеличилась на 23% г/г до $19,25 млрд, что оказалось ниже консенсус-прогноза в $20 млрд, отмечает эксперт. За отчетный квартал разводненная прибыль на акцию (GAAP) составила $0,26 по сравнению с $0,50 годом ранее (-48% г/г), недотянув до консенсус-прогноза в $1,02. За квартал денежный поток от операционной деятельности Disney составил $1,8 млрд (+27% г/г), а свободный денежный поток составил $686 млн (+10% г/г). Капитальные затраты Disney во 2-м квартале составили порядка $1,1 млн, большая часть которых была направлена на обновление инфраструктуры парков развлечений.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги Disney. Особенно выделяем тот факт, что сервис Disney+ продолжает активно наращивать аудиторию на фоне неудач главного конкурента Netflix. Снятие ковидных ограничений в Европе и улучшение эпидемической ситуации в Китае будет способствовать росту доходов парков развлечений в следующих кварталах. Но тем не менее в связи с текущей коррекцией на американском рынке мы отправляем акции на пересмотр", - резюмирует аналитик "Финама".

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