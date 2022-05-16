BCS GM по-прежнему считает Интер РАО фундаментально сильной историей

BCS Global Markets (BCS GM) сохраняет взгляд на "Интер РАО" как на фундаментально сильную историю, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Nordic Oy, финская "дочка" "Интер РАО", приостанавливает торговлю электроэнергией из России из-за неуплаты, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Финский экспорт был весьма прибыльным для "Интер РАО" в последние несколько кварталов из-за разницы между локальными российскими ценами на электроэнергию и частыми скачками спотовых цен в Nord Pool. Нам нравится "Интер РАО" за российские генерирующие активы, и мы по-прежнему позитивно оцениваем фундаментальную историю "Интер РАО", так как платежи за мощность были увеличены, а спотовые цены по-прежнему формируют искровые спреды для эффективных газовых установок, что способствует генерированию денежных потоков".

Эксперт указывает, что основная часть EDITDA и доходов "Интер РАО" приходится на локальные электрогенерирующие активы и сбытовые дочерние компании. Экспортный бизнес компании был очень нестабильным: доходы были довольно скромными в 2020г, но восстановились в 2021г в результате скачков цен на Nord Pool. На взгляд Булгакова, бизнес "Интер РАО" внутри страны более стабилен и предсказуем.

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