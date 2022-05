Рынок акций РФ в первой половине мая упал по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля

Рынок акций РФ в первой половине мая оставался под давлением продавцов из-за ухудшения внешней конъюнктуры на опасениях более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва, а также на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков на фоне конфликта Россия-Украина. Индекс Мосбиржи откатился в район 2300 пунктов, а индекс РТС превысил 1130 пунктов за счет резкого укрепления рубля.

По итогам торгов с 4 по 13 мая индекс Мосбиржи упал на 5,6% и составил 2307,5 пункта, индекс РТС вырос на 4,7% и достиг 1132,23 пункта на фоне падения доллара до 64,37 руб./$1 (-6,59 рубля) и подорожавшей июльской нефти Brent до $111,03 за баррель (+4,7%).

Рынок акций РФ на первых майских торгах 4 мая снизился на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления нового пакета антироссийских санкций ЕС против России, затрагивающих Сбербанк (-4,3%). Индекс МосБиржи упал в район 2370 пунктов во главе с расписками TCS Group (-7,9%), а индекс РТС превысил 1110 пунктов на фоне резкого укрепления рубля (доллар упал к 67,15 руб./$1, обновив минимум с начала марта 2020 года).

Еврокомиссия (ЕК) заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС (на этом фоне нефть Brent превысила $108 за баррель). В шестой пакет санкций войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. Британия добавила в санкционные списки, связанные с РФ, еще 63 физических и юридических лица, включая ряд российских СМИ и журналистов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду об отсутствии динамики на переговорах Москвы и Киева, а заявления о выходе Киева из переговоров с РФ вселяют сомнения в возможности их результативного исхода.

В четверг, 5 мая, рынок акций РФ вырос на фоне локального улучшения внешней конъюнктуры на сигналах Федрезерва США о постепенном ужесточении монетарной политики, а также из-за задержки с введением нового пакета санкций ЕС против РФ; индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов на фоне вечернего ослабления рубля (доллар отскочил к 67,5 руб. после отката к 65,3 руб.). Лидерами роста выступили бумаги "Интер РАО" (+3,3%) и "ЛУКОЙЛа" (+2,7%).

"ЛУКОЙЛ" направил уведомления с просьбой о прекращении листинга программ американских депозитарных расписок (ADR) и акций компании, торгующихся на Лондонской фондовой бирже. ПАО "Интер РАО" уведомило The Bank of New York Mellon о прекращении с 21 июля 2022 года программы GDR компании.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС в настоящее время нет планов отказа от российского газа. По его словам, "если нефть заместить возможно, то с газом все по-другому".

Федрезерв повысил ставку на 50 базисных пунктов (до 0,75-1% годовых), что совпало с прогнозами. Глава ФРС Джером Пауэлл выразил уверенность, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок. По его словам, регулятор будет повышать ставку на следующих заседаниях на 50 б.п., а увеличение сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

Нефть Brent превысила $111 за баррель на фоне ожиданий введения Евросоюзом эмбарго на импорт топлива из России и на новостях ОПЕК+ о сохранении плана по увеличению квот на добычу нефти в июне.

В пятницу, 6 мая, рынок акций вновь снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также сокращения позиций игроками в преддверии очередных длительных выходных из-за геополитических и санкционных рисков; откат индекса МосБиржи во главе с расписками TCS Group (-6,1%) сдерживался вечерним ослаблением рубля (доллар превысил 69 руб./$1 после утреннего отката ниже 66 руб./$1).

Глава Еврокомиссии заявила в пятницу, что согласовать новые санкции ЕC против РФ оказалось непросто, в ЕС теперь идут дискуссии об альтернативных источниках нефти для ряда членов союза взамен российской нефти. Нефть Brent превысила $113 за баррель. Власти США объявили о намерении уже осенью начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва.

Выросли акции "Селигдара" (+2,6%, до 50,19 рубля) после известий о рекомендации совета директоров холдинга выплатить дивиденды за 2021 год в размере 4,5 рубля на акцию (отсечка реестра акционеров 21 июня).

На следующих торгах 11 мая рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей нефти и новых санкций Запада против России, индекс МосБиржи просел ниже 2390 пунктов, а индекс РТС превысил 1120 пунктов за счет новой волны укрепления рубля (доллар упал ниже 67 руб.).

Администрация США объявила о введении санкций в отношении трех российских государственных телеканалов (Первого канала, НТВ, "России-1"), а также против руководства крупных российских банков (в частности, Сбербанка и Газпромбанка). Также под санкциями оказался Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний. Лидеры стран G7 заявили о приверженности поэтапно отказаться от импорта российской нефти, сообщил Белый дом.

Власти Великобритании приняли решении ввести повышенные пошлины на платину и палладий из России. Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, правительство Великобритании сообщило и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию на 250 млн фунтов (меры нацелены на химикаты, пластмассу, резину, производственное оборудование). Япония распространила расширенный список российских компаний и физических лиц, против которых вводятся санкции (в него вошли 70 компаний и 130 российских политиков, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина).

Нефть Brent 10 мая падала до $101,3 за баррель, но 11 мая отскочила выше $107 за баррель. ЕС не смог быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти. Так, Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти. По сообщениям западных СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок нефти из РФ к 2024 году, а не к концу текущего.

В четверг, 12 мая, рынок акций РФ ощутимо снизился под давлением распродаж на фоне отката мировых площадок и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков вокруг России; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2300 пунктов во главе с расписками TCS Group (-9,5%) на фоне очередной волны укрепления рубля (доллар упал к 63,4 руб./$1), индекс РТС превысил 1140 пунктов.

Мировые фондовые площадки упали на фоне статистики по инфляции в США, замедление роста которой не оправдало прогнозов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году. По оценке МЭА, снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн б/с.

В пятницу рынок акций РФ подрос по индексу МосБиржи в рамках коррекции на фоне отскока мировых площадок и нефти, а также локального ослабления рубля в преддверии выходных. Индекс МосБиржи утром падал в район 2280 пунктов, но затем смог отыграть отметку 2300 пунктов во главе с расписками TCS Group (+4,8%).

Банка Японии подтвердил, что продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается после последствий пандемии. На следующей неделе Народный банк Китая может снизить ставку для поддержания экономического роста в стране. Нефть Brent превысила $108 за баррель на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад.

В период с 4 по 13 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" (MOEX: MOEX) лучше рынка выглядели акции ПАО "Россети Центр" (+20%), "МРСК Урала" (+18%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+17%); хуже рынка оказались бумаги Petropavlovsk (-21%), МКПАО ЭН+ Групп (-12%), ПАО "Полюс" (-10%).

Динамику рынка акций РФ до окончания второй декады мая по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина и санкционные действия Запада. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 2200-2400 пунктов, для индекса РТС - 1050-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".