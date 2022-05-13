Цены евробондов РФ продемонстрировали в начале мая смешанную динамику на фоне нестабильности мировых рынков

Москва. 13 мая. Котировки российских еврооблигаций по итогам первых двух недель мая продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых долговых рынках из-за опасений, что ужесточение мировыми центробанками денежно-кредитной политики может привести к рецессии мировой экономики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене за счет возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают US Treasurie.

После уверенного ценового роста отечественных евробондов, сформировавшегося еще в конце апреля на новостях об исполнении Минфином РФ своих обязательств по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в валюте выпуска - долларах, ситуация в секторе российских еврооблигаций 2-3 мая еще оставалась под контролем игроков на повышение; но к середине первой недели мая она ухудшилась под давлением нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала, которые, в свою очередь находились в ожидании объявления итогов очередного заседания Федрезерва США.

Что касается новой порции санкций, то, как сообщали западные СМИ, постпреды стран ЕС согласовывают шестой пакет санкций против РФ, однако пока не могут прийти к консенсусу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "просто обязан" прекратить закупки нефти в России. "Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти", - сказала она. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Фон дер Ляйен отметила, что полный отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

Вместе с тем власти Венгрии не готовы поддержать шестой пакет санкций ЕС против России в том виде, в котором его предлагают в настоящее время, заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Наше правительство, действуя ответственно, не может согласиться на новый пакет в нынешнем его виде", - цитирует находящегося с визитом в Узбекистане министра агентство ЭФЭ. Сийярто пояснил, что предлагаемые санкции, предусматривающие, в частности, эмбарго на российскую нефть, стали бы сильнейшим ударом по энергетической безопасности Венгрии. Идею, согласно которой Венгрия и Словакия при этом получат полтора года на то, чтобы отказаться от российской нефти, министр считает неразумной, потому что "речь идет о коротком отрезке времени".

Котировки российских еврооблигаций 5 мая продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. Итоги состоявшегося заседания Федрезерва США оказали неоднозначное влияние на мировые рынки. Так, с одной стороны, они привели к росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы вследствие снижения опасений относительно агрессивного ужесточения американским ЦБ монетарной политики, в частности, участники рынка позитивно оценили слова главы ФРС о том, что на заседании не рассматривался вопрос о повышении ставки сразу на 75 базисных пунктов. С другой стороны, это привело к снижению интереса к "защитным" активам.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного майского заседания повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых. В марте Федрезерв поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания выразил уверенность, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок. Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва. Между тем, по его словам, увеличение сразу на 75 базисных пунктов активно не обсуждается. Это стало сюрпризом для рынка. Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, вероятность такого шага на следующем заседании в июне оценивалась примерно в 95%. Также Пауэлл отметил, что у ФРС есть инструменты для контроля инфляции.

После локальной передышки ценовой рост отечественных евробондов в конце первой недели мая возобновился. Поддержку российских облигациям оказали как растущие цены на нефть, так и затянувшееся согласование ЕС очередного пакета антироссийских санкций, который в итоге не был одобрен даже к концу второй недели мая.

Страны ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, ОПЕК+ не может достичь разрешенного уровня добычи. По итогам марта производители отстают на 1,45 млн б/с. Европейские государства тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва (SPR).

Вторая декада мая выдалась для сектора отечественных евробондов не совсем удачной из-за нестабильной ситуации на глобальном долговом рынке, который находился под давлением публикации в США данных о потребительской и производственной инфляции в стране в апреле.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали инфляцию на уровне 8,1%. При этом инфляция немного замедлилась по сравнению с 41-летним максимумом в 8,5%, зафиксированным в марте. Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем в апреле составил 0,3% против 1,2% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение на 0,2%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 6,2% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. В марте повышение составило соответственно 6,5% и 0,3%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 11% в годовом выражении после подъема на максимум за 12 лет - 11,5% в марте. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали производственную инфляцию в прошлом месяце на уровне 10,7%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за две недели на 10,3%, до 26,48% от номинала (их доходность выросла на 217 базисных пунктов - до 22,8% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 7,2%, до 27,45% от номинала (их доходность выросла на 140 базисных пунктов - до 21,47% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 137 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 2,4% - до 24,1% от номинала (его доходность опустилась на 49 базисных пунктов, до 22,12% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за две недели на 3,7%, до 25,34% от номинала (их доходность выросла на 181 базисный пункт - до 48,69% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году подорожали почти на 5%, до 27,03% от номинала (доходность снизилась на 118 базисных пунктов - до 37,11% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 3,7%, до 35,8% от номинала (его доходность выросла на 7,44 процентного пункта - до 104,2% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 13,8%, составив 35,52% от номинала (их доходность снизилась на 16,1 процентного пункта - до 93,53% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, в частности, новостями о продвижении военной операции на Украине и возможных новых антироссийских санкциях, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом эксперты предполагают, что рынок, скорее всего, вновь не продемонстрирует ярко выраженной динамики в отсутствие важных триггеров. К тому же рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.