Вероятен негатив на рынке акций РФ на следующей неделе - ПСБ

Вероятно сохранение негативных настроений на российском фондовом рынке на следующей неделе, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Индекс Мосбиржи, по оценкам эксперта, будет торговаться в диапазоне 2200-2400 пунктов, тяготея к его нижней границе.

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