"Финам" снизил рекомендацию для акций Amazon до "держать"

Аналитики "Финама" понизили рекомендацию для акций Amazon.com Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость этих бумаг, по оценкам экспертов, составляет $2411,53 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 10,8% от текущего уровня.

"Котировки акций Amazon снизились на фоне нормализации темпа роста выручки от онлайн-продаж и потери эффективности из-за излишков операционных мощностей ритейл-сегмента. Замедление роста происходит на фоне высокой базы прошлых лет, когда гигант электронной коммерции стал одним из главных бенефициаров коронавируса. Компания продолжает инвестировать в быстрорастущий сегмент AWS и снижать зависимость от собственных онлайн продаж", - отмечает аналитик инвесткомпании Анна Буйлакова.

Amazon.com Inc. - один из крупнейших продавцов e-commerce в мире. Компания реализует собственные товары, а также предоставляет сервисы сторонним продавцам для продаж их товаров. Помимо этого, Amazon является крупным игроком на рынке облачных решений, владеет популярной стриминговой платформой Twitch, создает собственную электронику и снимает шоу и кино для подписочного сервиса Amazon Prime Videos.

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