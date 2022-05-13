Рубль умеренно снижается к доллару и евро в пятницу днем в рамках коррекции после обновления рекордов

Москва. 13 мая. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу; российский рубль перешел к снижению в рамках коррекции после обновления утром максимальных значений с начала 2020 года в паре с долларом и рекордных уровней с лета 2017 года в паре с евро.

Курс доллара США составил 64,8275 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,53 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (в начале дня доллар опускался до 62,625 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 67,0875 руб./EUR1, подорожав на 1,83 рубля (в первые минуты торгов европейская валюта уходила ниже 64,95 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,66 рубля - до 65,84 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в начале торгов 13 мая был обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на нефть и газ. Кроме того, укреплению нацвалюты способствовало и наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Вместе с тем к середине дня на внутреннем валютном рынке активизировались покупатели иностранной валюты, заметно подешевевшей за последние дни. Поводом для этого мог послужить как календарный фактор - последний день недели, когда довольно часто игроки предпочитают частичное закрытие прибыльных позиций, так и опасения, что уже на следующей полноценной неделе Банк России может объявить о некоторых мерах послабления валютного контроля для того, чтобы стабилизировать ситуацию и приостановить резкое укрепление нацвалюты, что в будущем может привести к снижению доходов как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом.

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,61% - до $109,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 1,62% - до $107,85 за баррель.

ОПЕК в четверг понизила прогноз роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки, в основном из-за России. Актуальный прогноз предусматривает, что предложение увеличится в 2022 году на 2,4 млн б/с, до 65,97 млн б/с. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне спрогнозировало, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к снижению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА.

Предложенное Еврокомиссией эмбарго на закупки нефти и продуктов нефтепереработки у России поддержит цены на нефть на высоком уровне в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings. По их мнению, эмбарго может затронуть поставки нефти объемом около 3 млн баррелей в сутки и нефтепродуктов объемом порядка 2 млн б/с.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале торгов рубль вновь укрепился - доллар впервые с февраля 2020 года опускался к отметке 62,6 руб./$1, а евро установил новый пятилетний минимум немного ниже 65 руб./EUR1. Однако вскоре российская валюта стала активно слабеть в рамках коррекции. Традиционно по пятницам у нас наблюдается активизация покупателей инвалюты. Многие предпочитают уходить в ней на выходные, опасаясь реализации каких-либо рисков в этот период. Мировые рынки сегодня восстанавливаются после провала предыдущих дней. Нефтяные цены демонстрируют восходящую динамику. Рублевые активы по-прежнему слабо реагируют на какие-либо новостные или внешние рыночные сигналы, двигаясь под воздействием локальных драйверов или решений крупных участников торгов.

По мнению аналитиков Росбанка (MOEX: ROSB), "навес экспортной выручки в условиях ограниченного импорта позволил доллару и евро протестировать допандемийные уровни 64 руб./$1 и 66 руб./EUR1 соответственно. Несмотря на позитивный эффект от укрепления рубля на инфляцию и риски финансовой стабильности, потенциальные потери для бюджета и экспортного сектора могут потребовать ослабления ограничений на движение капитала - об этих предложениях говорила Эльвира Набиуллина по итогам апрельского заседания Банка России, но они пока не были согласованы". "Возможно, регуляторную определенность привнесет созданная президентом РФ Владимиром Путиным комиссия для разработки новых принципов валютного регулирования. Однако до подведения итогов ее работы экспортно-импортные потоки будут удерживать курс доллара у нижней границы диапазона 63-70 руб./$1", - полагают эксперты Росбанка.

В свою очередь старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев отмечает, что "меры валютного контроля, которые ранее ввел ЦБ РФ вместо привычного механизма интервенций, которые невозможно было применить из-за западных санкций, в частности, замораживания половины международных резервов, спровоцировали мощное укрепление рубля и сделали его одной из самых сильных валют 2022 года. Сейчас курс доллара балансирует вблизи уровней начала 2020 года. Колебания курса доллара внутри торговой сессии остаются очень высокими, это издержки менее гибкого инструментария валютного регулирования".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в пятницу небольшое снижение относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась по отношению к четвергу на 8 базисных пунктов и 13 мая составила 14,22% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 13 базисных пунктов, до 14,25% годовых. В свою очередь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала за день на 5 базисных пунктов - до 14,57% годовых, на срок 3 месяца - на 4 базисных пункта, до 14,57% годовых, на срок 6 месяцев - на 7 базисных пунктов, до 14,62% годовых.