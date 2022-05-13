Возможно продолжение роста нефтяных цен - "Велес Капитал"

Возможно продолжение восходящего движения котировок нефти, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине торгов в пятницу прибавляли около 1,5%, продолжая движение к майским максимумам в $113,95 и $111,34 за баррель соответственно, констатирует эксперт.

Рынок поддерживают риски дальнейших перебоев с поставками из России на фоне обсуждения очередных санкций против РФ странами "Большой семерки", а также появления новых тревожных геополитических факторов в виде возможного вступления в НАТО Швеции и Финляндии, отмечает Кожухова.

"С технической точки зрения при этом цены на нефть продолжают движение в широких краткосрочных диапазонах и готовы в том числе к развитию восходящего движения. Так, котировки нефти марки Brent при положении выше $107,50 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика) могут стремиться к пикам апреля-мая, в район $115, после чего пытаться подняться к $121. Стоп-приказ по "длинным" позициям при этом актуально установить чуть ниже $100 за баррель", - пишет аналитик.

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