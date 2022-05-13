Вероятен рост котировок акций WeWork в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций WeWork в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы расцениваем финансовую отчетность компании WeWork за 1К22 как позитивную, а прогноз менеджмента по выручке на 2022 год как нейтральный. В ближайшее время ожидаем продолжения роста котировок бумаг эмитента, поскольку считаем, что в случае дальнейшего уменьшения затрат компания сможет значительно сократить чистый убыток по итогам 2022 года", - отмечает аналитик Ирина Фомкина.

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