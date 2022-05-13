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13 мая 2022 года 15:44
Вероятен рост котировок акций WeWork в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятен рост котировок акций WeWork в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Мы расцениваем финансовую отчетность компании WeWork за 1К22 как позитивную, а прогноз менеджмента по выручке на 2022 год как нейтральный. В ближайшее время ожидаем продолжения роста котировок бумаг эмитента, поскольку считаем, что в случае дальнейшего уменьшения затрат компания сможет значительно сократить чистый убыток по итогам 2022 года", - отмечает аналитик Ирина Фомкина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-WEWORK-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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