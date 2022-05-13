"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ПИКа" с целью 687 руб

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ГК ПИК" с целью 687 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,62%, стоп-приказ: 467 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, основной причиной краткосрочного роста может выступать активная поддержка строительной отрасли со стороны государства. Главные драйверы роста - льготная ипотека и фиксирование цен внутри страны на некоторые металлы.

"С точки зрения технического анализа после стремительного падения котировкам удалось найти локальную поддержку на уровне 515 руб. При покупке на 8% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне 467 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,49", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "ПИК-специализированный застройщик" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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