"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Schlumberger с целью $49

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schlumberger Limited с целью $49 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25,6%, стоп-приказ: $35, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что дефицит нефти на мировом рынке, сложившийся из-за недостаточного инвестирования в традиционную добычу в последние годы и выбытия части российской нефти, создает предпосылки для дальнейшего роста цен на нефть и увеличения добычи в странах Персидского залива. Schlumberger, являясь крупнейшей нефтесервисной компанией с масштабным присутствием в странах Ближнего Востока, может стать основным бенефициаром сложившейся ситуации.

"С технической точки зрения акции Schlumberger торгуются в среднесрочном боковике, цена оттолкнулась от локального уровня поддержки. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью $49. При покупке на 7% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $35 риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,50", - указывают аналитики "Финама".

Schlumberger - ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

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