Покупка активов Shell в России позитивна для ЛУКОЙЛа - Sber CIB

Покупка активов Shell в России позитивна для "ЛУКОЙЛа", поскольку компания может расширить свой премиальный канал продаж на российском рынке и снизить риски, связанные с экспортом нефтепродуктов, отмечается в комментарии Sber CIB.

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение о приобретении российских активов Shell - завода по производству смазочных материалов и сети из 411 АЗС. Сделка будет завершена после согласования с регуляторами. После покупки активов Shell компании будут принадлежать более 3100 заправочных станций. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" станет лидером российского рынка по количеству АЗС", - отмечают эксперты инвестбанка.

По их оценке, Сеть Shell отличается высокими показателями. Как считают аналитики, это приобретение может повысить средние продажи нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа" в расчёте на АЗС. По данным компании, в 2021г они составляли 10,5 т в сутки.

"Покупка активов Shell - позитивное событие для "ЛУКОЙЛа", поскольку компания может расширить свой премиальный канал продаж на российском рынке и снизить риски, связанные с экспортом нефтепродуктов", - резюмируют стратеги Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.