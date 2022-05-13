Рост рынка акций РФ утром в пятницу забуксовал, индекс Мосбиржи просел из-за укрепления рубля

Москва. 13 мая. Коррекционный рост рынка акций РФ вслед за мировыми площадками утром в пятницу забуксовал из-за очередного укрепления рубля, индекс Мосбиржи после локального роста выше 2320 пунктов скатился ниже 2290 пунктов на фоне смешанной динамики blue chips - игроки не спешат увеличивать портфели перед выходными днями.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2287,79 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1142,65 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,2%.

Доллар просел до 63,08 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -1,8% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,2%), OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "Московской биржи" (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

У России есть серьезные сомнения по поводу безобидности вступления Украины в ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента", - сказал он журналистам в Душанбе в пятницу, комментируя намерение Украины присоединиться к ЕС.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, внешний фон в пятницу улучшился - ключевые азиатские площадки растут после того, как глава ЦБ Японии подтвердил намерение поддерживать мягкую денежно-кредитную политику.

Из значимой статистики в пятницу следует обратить внимание на индекс потребительской уверенности Мичиганского университета. Учитывая конец недели, участники рынка могут закрыть "шортовые" позиции, что приведет к краткосрочному отскоку рынков.

Несмотря на улучшение внешнего фона, вряд ли это существенно отразится на российском фондовом рынке ввиду отсутствия идей для покупок. Индекс МосБиржи сохранит понижательный канал и будет торговаться в диапазоне 2250-2300 пунктов, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что в пятницу в отсутствие важной макроэкономической статистики рынки могут сохранить настрой на коррекционный рост, чему также поспособствует закрытие спекулятивных "коротких" позиций в преддверии выходных.

В случае отсутствия роста геополитических рисков индекс МосБиржи в пятницу может попытаться закрепиться в диапазоне 2300-2350 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть растут после незначительных изменений накануне, настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Между тем, Япония запретила экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.

Глава ФРС Пауэлл накануне заявил об уместности повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, если состояние экономики будет отвечать ожиданиям. Нефть Brent вернулась выше средней полосы Боллинджера дневного графика ($107,5 за баррель). На рынке сохраняются опасения в отношении более ограниченных поставок из России, что заставляет инвесторов возвращаться к покупкам. Технически цены готовы обновить майский пик $113,95 за баррель Brent.

Укрепление рубля держит индекс МосБиржи вблизи 2300 пунктов (ближайшая поддержка находится на 2250 пунктах), а индекс РТС тестирует сопротивление 1150 пунктов.

Неделя может завершиться на умеренно оптимистичной коррекционной ноте в рамках среднесрочных нисходящих трендов по многим рисковым фондовым активам. Рынки будут ждать новых драйверов движения, а цены на нефть готовятся к обновлению очередных локальных максимумов.

В США индексы акций в четверг изменились на 0,1-0,3%, сократив падение к концу торгов, при этом вышел в "плюс" Nasdaq (+0,1%).

Участники рынка беспокоятся, что план Федрезерва по борьбе с рекордным за 40 лет ростом потребительских цен может спровоцировать рецессию американской экономики, пишет агентство Barron''s.

По данным Минтруда США, темпы повышения годовой инфляции в апреле немного замедлились, но все же оказались больше, чем ожидали эксперты. Цены производителей выросли на 11% в годовом выражении после подъема на максимум за 12 лет - 11,5% в марте. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали производственную инфляцию в прошлом месяце на уровне 10,7%.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, южнокорейский KOSPI - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 1,1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%).

Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу подтвердил, что ЦБ продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается после последствий пандемии.

По его словам, экономическая ситуация в Японии "полностью отличается" от США и Европы, где экономика уже восстановилась до доковидных уровней, а инфляция растет гораздо более высокими темпами, чем в Японии.

Инвесторы оценивают вероятность того, что на следующей неделе Народный банк Китая проведет снижение ставок для поддержания экономического роста в стране, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжают рост на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $108,34 за баррель (+0,8% и -0,1% в четверг), июньская цена WTI - $106,8 за баррель (+0,6% и +0,4% накануне).

Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками спровоцирует экономический спад и, соответственно, снижение спроса на энергоресурсы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,7%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+17,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+4,7%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+3,9%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,4%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+2,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,2%).

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в I квартале выросла на 38,6% в годовом выражении, до 13,08 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 20,5%, до 21,26 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,28 млрд рублей (из них 1,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 825,62 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 383,96 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").