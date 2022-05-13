Вероятна консолидация рубля у нижней границы диапазона 63-70 руб./$1 до конца мая - Росбанк

Вероятна консолидация рубля у нижней границы диапазона 63-70 руб./$1 до конца мая, говорится в материале Росбанка.

"Навес экспортной выручки в условиях ограниченного импорта позволил парам доллар-рубль и евро-рубль протестировать допандемийные уровни 64 руб./$1 и 66 руб./EUR1 соответственно. Несмотря на позитивный эффект от укрепления рубля на инфляцию и риски финансовой стабильности, потенциальные потери для бюджета и экспортного сектора могут потребовать ослабления ограничений на движение капитала - об этих предложениях говорила Э. Набиуллина по итогам апрельского заседания Банка России, но они пока не были согласованы. Возможно, регуляторную определенность привнесет созданная В. Путиным комиссия для разработки новых принципов валютного регулирования. Однако, до подведения итогов ее работы экспортно-импортные потоки будут удерживать курс доллар-рубль у нижней границы диапазона 63-70 руб./$1", - пишут аналитики банка.

По их мнению, вероятный диапазон на июнь составляет 72-79 руб./$1.

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