Возможен локальный отскок индекса Nasdaq в ближайшее время - BCS Express

Возможен локальный отскок вверх по индексу Nasdaq Composite в ближайшее время, но говорить о завершении нисходящего тренда пока рано, считают аналитики BCS Express.

"Американский фондовый индекс Nasdaq Composite с начала года находится под "медвежьим" давлением. Текущие падение стало самым крупным после кризиса 2008 года - свой исторический максимум индекс достиг 22 ноября 2021 года, а 12 мая 2022 года был установлен новый годовой минимум (просадка от максимума к минимуму составила 31,5%). Правда, в четверг вечером индекс в итоге отскочил. С технической стороны сейчас может развиться локальный отскок вверх, но говорить о завершении нисходящего тренда пока рано. Связано это с тем, что ФРС США планирует дальнейшее повышение ставки в ответ на высокую инфляцию в стране", - пишут эксперты в комментарии.

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